Контактный повод: Россия готова к межпарламентскому диалогу с США

Россия готова к возобновлению диалога с США на парламентском уровне, сообщили «Известиям» в Госдуме и Совете Федерации. Среди возможных тем для обсуждения законодателями — экономика, культура и спорт, уточнили в нижней палате. На фоне переговоров высшего руководства двух стран активизировались формы коммуникации по разным линиям. Как контакты парламентариев могут сблизить Россию и США — в материале «Известий».

Межпарламентские контакты России и США

В Совете Федерации готовы к контактам с американскими сенаторами по линии межпарламентского диалога. Если будут соответствующие предложения от американской стороны, их конструктивно рассмотрят, заявил «Известиям» заместитель председателя верхней палаты российского парламента Константин Косачев.

— Дело в том, что мы не прерывали парламентского диалога по своей инициативе ни с одной из зарубежных стран, включая недружественные, в том числе с США. Все двусторонние межпарламентские диалоги, которые сейчас находятся в замороженном состоянии, были прерваны по инициативе другой стороны. Это касается и диалога между российскими и американскими сенаторами, если говорить о верхних палатах. Поэтому если и когда наши американские коллеги поймут, что межпарламентский диалог — это очень хороший эффективный механизм, содействующий продвижению вперед двусторонних отношений в целом, мы всегда будем готовы ответить на это взаимностью, — в этом нет ни малейшего сомнения, — заявил сенатор «Известиям».

И уточнил: пока Совфед таких сигналов с американской стороны не получал. В феврале надежду на восстановление контактов между Россией и США на уровне межпарламентского диалога выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Но тогда она отметила, что этот вопрос пока не стоит в повестке.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также заявил «Известиям», что на данный момент предложений о диалоге от членов палаты представителей США не поступало, но определенные сигналы по некоторым каналам приходят. В Госдуме готовы возобновить работу с США по линии парламентской дипломатии, заявил «Известиям» вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков.

— Диалог — это всегда хорошо. И то, что начались контакты на высшем уровне, дает нам умеренный оптимизм. Парламентская дипломатия тоже очень важна — и по этой линии мы готовы возобновлять работу, — заявил политик «Известиям».

Он подчеркнул, что еще важнее налаживать горизонтальные связи в торговле, науке, искусстве. Чаще всего именно такие связи скрепляют отношения между странами сильнее всего. И не дают политикам принимать резких решений, отметил Владислав Даванков.

А вот диалог с ЕС по межпарламентской линии в ближайшее время маловероятен с учетом той злобной позиции, которую занимает большинство политических лидеров стран объединения, считает Константин Косачев.



— Недавно мы принимали здесь делегацию национальной ассамблеи Словакии во главе с двумя вице-спикерами. Буквально недавно я участвовал в режиме видео-конференц-связи уже во втором диалоге с парламентариями из стран Европейского союза и Европарламента, который организовал Институт Европы РАН. Вчера мы в таком диалоге участвовали, но надо сказать, что пока с другой стороны наши коллеги принимают участие в таком диалоге в индивидуальном качестве, то есть я не видел ни одного решения на уровне парламента, на уровне резолюции парламента какой-то из стран ЕС и тем более Европарламента, которые бы высказались в пользу восстановления диалога с российскими коллегами, — отметил Косачев «Известиям».

Какие темы могут обсудить парламентарии

С приходом администрации Трампа Россия и США возобновили диалог по широкому кругу вопросов. В частности, 12 февраля президенты двух стран провели первый телефонный разговор с 2022 года. За этим последовала серия консультаций в Саудовской Аравии: 18 февраля делегации договорились о восстановлении штатной численности дипломатического персонала в посольствах обеих стран. А 24 марта в Эр-Рияде представители РФ и США обсудили черноморскую зерновую инициативу и продолжение диалога по урегулированию конфликта на Украине. При этом российскую делегацию возглавили сенатор Григорий Карасин и советник главы ФСБ Сергей Беседа. Кроме того, в конце февраля в Стамбуле стороны провели очередной раунд переговоров — в Турции делегации обсудили восстановление нормальной работы посольств.

Российско-американское сотрудничество, если оно полностью возобновится, конечно, будет предполагать и межпарламентское взаимодействие. Для этого начинают создаваться условия, прежде всего необходимо восстановить инфраструктуру, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

— Должны хотя бы в полном объеме заработать консульства и дипломатические представительства наших стран, должны быть решены вопросы с изъятием российского дипломатического имущества, которое было осуществлено правительством Соединенных Штатов Америки, — сказал депутат «Известиям». — Представители депутатского корпуса могли бы сыграть большую роль в развитии экономического и культурного взаимодействия, спортивного сотрудничества, а также непосредственно в установлении и расширении дипломатических контактов. Все это под силу, все это возможно.



В отношениях США и СССР также были тяжелые периоды, но коммуникации осуществлялись по различным каналам, резюмировал Новиков.

Спорт уже стал площадкой для развития диалога между РФ и США. По итогам телефонного разговора 18 марта Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в Америке и России между игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

— Мы за переговоры по всем направлениям. Мы и «за хоккей», и «за футбол». Это, кстати, не игры, а то, чего хотят люди, — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

Межпарламентский диалог между РФ и США ранее был одним из способов поддержания контактов и развития отношений. В частности, с 2012 по 2024 год существовал форум «Диалог Форт-Росс», в котором принимали участие действующие и бывшие парламентарии и представители деловых кругов. А в 2018-м перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки Россию посетила группа американских конгрессменов, которые встретились с Сергеем Лавровым и провели консультации с российскими коллегами. В 2012 году в США побывала делегация российских сенаторов. Дальнейшие визиты парламентариев из РФ срывались из-за неконструктивной позиции руководства американского конгресса и юридических проволочек.



Препятствием на пути межпарламентского сотрудничества РФ может стать антироссийская позиция Демократической партии, члены которой не настроены на диалог. Среди республиканцев также есть сторонники продолжения конфронтации с Россией, несмотря на то что Трамп пытается наладить отношения с Москвой. В российском парламенте, напротив, сложилась консолидированная позиция по поводу возможного диалога с США.