В США заявили об активном взаимодействии с РФ и Украиной по урегулированию конфликта
США активно взаимодействуют с Россией и Украиной по вопросам урегулирования конфликта. Об этом 1 апреля сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Наша команда продолжает взаимодействовать с русскими и украинцами, и президент [США Дональд Трамп] очень активно занимается этой темой каждый день», — сказала пресс-секретарь на брифинге.
Ливитт также подчеркнула, что Трамп лично очень вовлечен в тему урегулирования конфликта и хочет, чтобы он закончился.
Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает контакты с Вашингтоном, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о возможных вторичных пошлинах на российскую нефть.
Ранее, 30 марта, Трамп заявил, что введет вторичные пошлины на экспорт российской нефти при отсутствии соглашения с РФ по прекращению конфликта на Украине. При этом позднее он добавил, что не хотел бы вводить эти меры против России.