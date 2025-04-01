Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России в Курскую область ознаменовало провал украинской армии. Это признал 1 апреля бывший командир 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел.

«Курская операция на данном этапе провальная», — отметил он в интервью украинскому «Пятому каналу».

Военный объяснил, что киевский режим рассчитывал на какие-то политические дивиденды в случае быстрого выхода ВСУ с российской территории. Однако вместо этого украинская армия лишилась большого количества личного состава и техники. По итогу ВСУ не только не добились никаких результатов в Курской области, но и еще больше ослабили свои позиции в Донбассе.

«Номер один по обеспечению боевых действий была курщина. То есть все люди в основном, вся техника шли куда? На курское направление. А за счет этого что у нас страдало? Весь восточный фронт», — заявил Козел.

Ранее 1 апреля Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы (ВС) ПФ в течение суток отразили две контратаки ВСУ в Курской области, потери украинских сил составили свыше 180 человек. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня.

Президент России Владимир Путин 19 марта заявил, что российские военные завершают разгром ВСУ в Курской области. Президент указал на необходимость для военных прокуроров выявлять, фиксировать и тщательно расследовать все злодеяния ВСУ на освобожденных территориях в Судже и других населенных пунктах. Он отметил, что российские войска провели ряд стремительных, достаточно дерзких и эффективных операций в регионе.