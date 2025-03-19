Путин сообщил о завершающем этапе разгрома ВСУ военными РФ в Курской области

Российские военные завершают разгром Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом 19 марта заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

«Наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций, и завершают разгром группировки войск противника в Курской области», — отметил российский лидер.

Президент указал на необходимость для военных прокуроров выявлять, фиксировать и тщательно расследовать все злодеяния ВСУ на освобожденных территориях в Судже и других населенных пунктах.

«Согласно закону РФ, все военнослужащие украинской армии, а тем более иностранные наемники, которые находились на нашей территории и совершили ряд преступлений против гражданского населения, должны квалифицироваться и квалифицируются нашим законом как террористы», — напомнил Путин.

Он отметил, что личности всех украинских преступников и карателей, отдававших соответствующие приказы и издевавшихся над мирными гражданами Курской области, должны быть установлены, чтобы им было назначено в дальнейшем справедливое наказание.

12 марта Путин на совещании в пункте управления курской группировкой Вооруженных сил России отметил необходимость отношения к пленным украинским боевикам в Курской области как к террористам, однако подчеркнул важность гуманного отношения ко всем, кто попал в плен. Он также напомнил, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными.

Президент США Дональд Трамп тогда же сообщил, что провел продуктивные переговоры с российским лидером. Одновременно он обратил внимание, что тысячи украинских военных находятся в окружении российских сил в Курской области и их положение уязвимо.

Путин 14 марта отметил, что Россия с пониманием относится к призыву президента США руководствоваться соображениями гуманитарного характера по отношению к украинским военным, однако для эффективной реализации этого призыва необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие и сдаться в плен.