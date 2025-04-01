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Экс-завод Toyota в Санкт-Петербурге завершил год с убытками

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Бывший завод Toyota, который расположен в Санкт-Петербурге и сейчас принадлежит компании ООО «Шушары-Авто», завершил 2024 год с чистым убытком в размере 434,1 млн рублей. Об этом 1 апреля сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на отчетность на портале ФНС.

Отмечается, что в 2023 году чистый убыток предприятия составлял 283,3 млн рублей и за год вырос в 1,5 раза. Оно привлекло займы на 778,3 млн рублей, которые пошли на обслуживание площадки и поддержание работоспособности оборудования.

Выручка предприятия выросла с 1,1 млн рублей до 702,7 млн. Основная часть средств была заработана на реализации товарно-материальных ценностей, еще около 64 млн рублей получено за счет сдачи части площадей в аренду, говорится в заметке.

При этом в пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности компании отмечается, что у руководства предприятия «имеется уверенность и существенная определенность в способности ООО продолжать свою деятельность непрерывно». Ранее в марте сообщалось, что бывший завод Toyota в Шушарах начали готовить к расконсервации.

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Экс-завод Toyota простаивает с марта 2022 года. До этого сборочная площадка проработала в течение 15 лет, это было первое автосборочное предприятие в Санкт-Петербурге. На заводе собирали модели Camry и RAV4, его мощность позволяла выпускать до 100 тыс. автомобилей в год. О закрытии завода стало известно в сентябре 2022-го.

6 июня прошлого года сообщалось, что соглашение о планах по запуску производства премиальных автомобилей на площадке бывшего завода Toyota подписали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и гендиректор Aurus Андрей Панков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В ноябре того же года замглавы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Алексей Яковлев подтвердил, что перезапуск бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге не состоится в 2024 году.

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