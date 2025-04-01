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В Германии выдвинули США требование по ресурсной сделке с Украиной

Бербок: сделка Украины и США по ископаемым должна соответствовать законам ЕС
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что сделка между США и Украиной по полезным ископаемым должна соответствовать европейскому законодательству. Об этом 1 апреля сообщило агентство Reuters.

«Любое новое соглашение должно соответствовать законодательству ЕС. В конце концов, это наш европейский континент», — приводятся ее слова в публикации.

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Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков 31 марта в беседе с «Известиями» указал на негативные последствия для Киева из-за сделки по ископаемым. Он также отметил, что любое решение повлечет за собой неблагоприятные результаты для действующего украинского руководства.

30 марта американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет отказаться от сделки по критически важным минеральным ресурсам.

Газета The Wall Street Journal сообщила 29 марта, что Украина не сможет принять новые условия сделки с США по ресурсам. По данным издания, новое соглашение теперь предоставляет Вашингтону не только доступ к редкоземельным металлам Украины, но и возможность извлекать выгоду из экономических проектов Киева в сфере металлов, нефти, газа и других природных ресурсов.

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