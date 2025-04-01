Песня на башкирском языке попала в мировой чарт Shazam

Композиция группы Ay Yola из Уфы попала в мировой чарт Shazam. Сингл Homay 31 марта занял там седьмую строчку, опередив на два пункта Abracadabra Леди Гаги. Песня на башкирском языке посвящена героине эпоса «Урал-батыр» Хумай.

Еще 27 марта на «Яндекс Музыке» количество слушателей Ay Yola в месяц немного превышало 235 тыс. За четыре дня эта цифра взлетела под миллион (если быть точнее — 986 177), а в чарте песня поднялась с 25-й строчки на 13-ю. У «МТС Музыки» Homay на втором месте. Интерес отмечают и эксперты «VK Музыки».

Группа Ay Yola — музыкальный проект из Уфы, вдохновленный эпосом «Урал-батыр». Каждая песня — новая глава, в которой оживают древние истории под аккомпанемент современных электронных ритмов и традиционных башкирских инструментов. Коллектив молодой — дебютировал в начале 2025 года.

«Я обратился к заслуженному артисту Республики Башкортостан Ринату Рамазанову, чтобы записать курай, и заметил, как интересно сочетались звуки современной электронной аранжировки с этническими инструментами. Это навело на мысль сделать что-то большее — совместить наше с ним видение музыки, добавить голос моей дочери Адель и насытить это смыслом. Эпос «Урал-батыр» рассказывает о мироздании. К этому труду интересно обратиться», — поделился с «Известиями» музыкальный продюсер Ay Yola Руслан Север.

Сейчас артисты получают огромное количество предложений о сотрудничестве. Например, в будущем их музыка может стать саундтреком к фильму или сериалу.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» во вторник, 1 апреля, в 10:00:

От бита: песня на башкирском языке взлетела в мировом чарте Shazam