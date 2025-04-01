Бывший топ-менеджер Bloomberg и его семья найдены мертвыми в доме в Южной Каролине
Бывший топ-менеджер агентства Bloomberg Ричард Самарел, его жена и девятилетняя дочь были найдены мертвыми в доме в штате Южная Каролина. Об этом в понедельник, 31 марта, сообщила газета New York Post.
«Тела состоятельного руководителя Bloomberg, его жены и их маленькой дочери были найдены в их особняке в Южной Каролине в пятницу, и полиция опубликовала немного подробностей о загадочных смертях», — говорится в публикации.
Уточняется, что правохранительные органы приехали после того, как никто из членов семьи не отреагировал на звонок соседа.
Никакой дополнительной информации о том, как именно они погибли и были ли их смерти результатом преступления, не поступало.
Пара была жената с 2009 года. 54-летний мужчина работал топ-менеджером в агентстве, а его 45-летняя супруга была колумбийской иммигранткой, работавшей в Департаменте по делам ветеранов США.
Ранее, 7 марта, сообщалось, что проведенные исследования позволили выяснить точную причину смерти двукратного обладателя премии «Оскар» актера Джина Хэкмена и его жены Бетси Аракавы. Аутер умер от болезни сердца, а его жена скончалась за несколько дней до него от хантавирусного легочного синдрома.