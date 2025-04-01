Реклама
Прямой эфир
Армия
Российский военнослужащий одолел боевика ВСУ и взял его в плен
Наука и техника
Reuters сообщило о возвращении астронавтов миссии Starliner к работе с Boeing
Мир
Экс-участница «Ашрам Шамбалы» рассказала об укладе жизни секты
Мир
Депутат Госдумы предложил увеличить индексацию пенсий
Общество
Россельхознадзор обязал сеть «Светофор» уничтожить 1,3 т продукции в Приморье
Мир
Axios сообщило о визите Маска в ЦРУ для обсуждения работы DOGE
Мир
ЦАХАЛ сообщила о нанесении воздушного удара по объекту «Хезболлы» в Ливане
Мир
СМИ узнали о желании ЕС возобновить поставки российского газа
Мир
Суд не будет откладывать блокировку запрета на трансгендеров в армии США
Армия
Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области
Мир
Южнокорейский суд вынесет решение по импичменту президента Юн Сок Ёлю 4 апреля
Происшествия
Почти 40 человек были эвакуированы из-за пожара в Новом Уренгое
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении трех БПЛА ВСУ над Брянской областью
Общество
МЧС сформировало самую большую группировку спасателей для помощи Мьянме
Мир
Трамп заявил о продолжении атак по хуситам до прекращения ударов в Красном море
Мир
FT сообщила о планах США и Дании провести переговоры на высоком уровне
Экономика
На высокобюджетном рынке новостроек Москвы уменьшилось число апартаментов

Бывший топ-менеджер Bloomberg и его семья найдены мертвыми в доме в Южной Каролине

0
EN
Фото: соцсети
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Бывший топ-менеджер агентства Bloomberg Ричард Самарел, его жена и девятилетняя дочь были найдены мертвыми в доме в штате Южная Каролина. Об этом в понедельник, 31 марта, сообщила газета New York Post.

«Тела состоятельного руководителя Bloomberg, его жены и их маленькой дочери были найдены в их особняке в Южной Каролине в пятницу, и полиция опубликовала немного подробностей о загадочных смертях», — говорится в публикации.

Уточняется, что правохранительные органы приехали после того, как никто из членов семьи не отреагировал на звонок соседа.

Никакой дополнительной информации о том, как именно они погибли и были ли их смерти результатом преступления, не поступало.

Пара была жената с 2009 года. 54-летний мужчина работал топ-менеджером в агентстве, а его 45-летняя супруга была колумбийской иммигранткой, работавшей в Департаменте по делам ветеранов США.

Последнее пенальти: кто на самом деле убил Диего Марадону
В ходе судебного процесса вскрыты новые факты

Ранее, 7 марта, сообщалось, что проведенные исследования позволили выяснить точную причину смерти двукратного обладателя премии «Оскар» актера Джина Хэкмена и его жены Бетси Аракавы. Аутер умер от болезни сердца, а его жена скончалась за несколько дней до него от хантавирусного легочного синдрома.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025