Эксперт предположил дальнейшие действия США после саммита в Мадриде

Европейские союзники рассматривают возможность введения новых санкций против России. Это зафиксировано в совместном заявлении участников саммита в формате «Веймар+», который прошел в Мадриде 31 марта.

По итогам встречи участники снова договорились продолжать поддержку Киева и усилить европейскую обороноспособность. Представители ведущих стран ЕС и Великобритании считают, что давить на Москву должен в том числе Вашингтон, который, однако, приступил к диалогу с ней. Вместе с тем инициативу Франции и Великобритании отправить войска на Украину поддерживают не все европейские государства. В частности, против высказалась Италия.

К европейской позиции сторонники президента США Дональда Трампа прислушиваются меньше всего, считает старший научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Сергей Шеин. По его словам, поддержка инициатив ЕС будет зависеть от сделки с Украиной, которой Трамп пытается добиться.

«Сейчас есть и серьезные проблемы в достижении договоренностей Москвы и Киева, так как имеют место быть очень разные исходные позиции сторон. Поэтому если ситуация с временным перемирием будет буксовать, то здесь высока вероятность, что, возможно, американцы свои подходы изменят и будут более внимательны к тому, что во многом делают европейцы. Могут даже попытаться где-нибудь с Брюсселем синхронизироваться. Но это в любом случае вопрос нескольких месяцев как минимум», — заявил «Известиям» Шеин.

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Веймарская публика: ЕС и Великобритания рассматривают новые санкции против РФ