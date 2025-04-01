Ле Пен не будет просить Макрона о помиловании
Глава правой партии «Национальное объединение» Франции Марин Ле Пен в понедельник, 31 марта, заявила, что не станет просить президента страны Эммануэля Макрона о помиловании.
Как заявила политик в эфире французского телеканала TF1, «нет и еще раз нет». Ле Пен подчеркнула, что помилование применяется, когда окончательное решение вынесено судом, а ее дело сейчас «не находится на этой стадии».
Ле Пен подчеркнула, что надеется на непредвзятость апелляционного суда, к которому собирается обратиться ее адвокат, чтобы обжаловать приговор.
31 марта суд в Париже признал Ле Пен виновной в хищении средств Европарламента по делу о создании фиктивных рабочих мест. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы, два из которых — условно, а остальные — домашний арест с ношением электронного браслета.