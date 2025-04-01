Стартовали военно-морские учения Индии и РФ «Индра Нэви – 2025»

В Бенгальском заливе в понедельник стартовали российско-индийские военно-морские учения «Индра Нэви – 2025». В программу вошли операция по оказанию помощи аварийному кораблю, поиск и блокирование подводной лодки и артиллерийские стрельбы.

«Во время учений повышается боевая подготовка моряков. И нам будет интересно что-то у них посмотреть, и им у нас. Корабли создаются для моря, и моряки должны на них не только уметь ходить, но и воевать. Для российских экипажей это также дополнительное изучение Индийского океана, особенности мореплавания в регионе», — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Он отметил, что российский отряд кораблей активно участвует в международных учениях во время похода по южным морям — он уже провел маневры с индонезийцами, иранцами и пакистанцами. Не исключено, что в дальнейшем эта практика будет продолжена.

«Важно, что в ходе учений будут отрабатываться спасательная операция, поиск и блокирование подводной лодки. Когда-нибудь эти навыки, возможно, пригодятся», — подчеркнул эксперт.

Индия — дружественная России страна, оба государства состоят в БРИКС, отметил военный эксперт, капитан 1-го ранга Василий Дандыкин.

«Основную часть оружия Индия покупала именно у нас, в том числе подводные лодки и надводные корабли. И сейчас для них у нас строятся фрегаты. У нас остались нормальные связи. Поэтому учения в акватории Индийского океана проходят регулярно», — пояснил он «Известиям».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Бенгальский тир: как пройдут российско-индийские учения «Индра Нэви – 2025»