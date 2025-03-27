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Индийский маневр: что отработают на совместном учении «Индра Нэви – 2025»

В мероприятиях боевой подготовки примет участие отряд кораблей Тихоокеанского флота
Фото: ТАСС/Ирина Полина
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Совместные военно-морские маневры имеют важное значение для российско-индийских отношений и закладывают фундамент для военно-технического сотрудничества в будущем, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. В среду отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе двух корветов и танкера зашел в порт Ченнаи для участия в учении «Индра Нэви – 2025».

Как пройдет учение «Индра Нэви – 2025»

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и среднего морского танкера «Печенга» совершил заход в порт Ченнаи Индии. Он прибыл туда для участия в совместном военно-морском учении «Индра Нэви – 2025».

На причале прошла торжественная церемония встречи, в которой приняли участие представители посольства России в Индии и представители военно-морских сил принимающей стороны, сообщили в Минобороны России.

В течение первых дней стороны утвердят план проведения учения, после чего выйдут в море для совместной отработки задач.

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Фото: ТАСС/Ирина Полина

Само учение будет состоять из береговой и морской частей. В рамках берегового этапа участники разработают и проведут штабные тренировки по совместным действиям кораблей в море. Морской этап будет включать в себя совместное маневрирование и другие элементы.

Учение «Индра» проводится ежегодно с 2003 года. Целями заявляются совершенствование взаимодействия флотов, отработка борьбы с пиратством и терроризмом, проведение совместных противолодочных и противовоздушных операций, поддержание безопасности в Индийском океане.

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В ноябре прошлого года минобороны Индии сообщило, что Москва и Нью-Дели договорились о расширении взаимодействия в оборонной сфере, в том числе в области проведения совместных учений. В ведомстве напомнили, что обе страны провели многочисленные совместные учения на суше, в воздухе и на море. «Такие учения, как Indra, Avia Indra и Indra Navy, послужили важными платформами для обмена передовым опытом, совершенствования совместных оперативных тактических маневров и процедур, а также углубления взаимопонимания», — отметили в министерстве.

Мы по-прежнему поддерживаем хорошие дружественные отношения с Индией и ее вооруженными силами, — рассказал «Известиям» экс-командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. — Дальше надо также их поддерживать. Они традиционные, исторические. И что бы ни было, как бы ни менялась текущая обстановка и расстановка сил в мире, ни в коем случае никогда нельзя отказываться от старых друзей, союзников , даже ради каких-то сиюминутных выгод. Индия заняла позитивную позицию по отношению к России в условиях санкционного давления и попыток изолировать нашу страну. Поэтому это всячески можно только приветствовать.

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Фото: ТАСС/Ирина Полина

По мнению адмирала, план учения будет типовым.

— Будут отрабатываться вопросы взаимодействия, оказания помощи, совместного маневрирования. Возможно, будет совместное применение артиллерийского оружия для уничтожения мин или малоразмерных катеров. В целом учение будет носить гуманитарно-военный характер.

Индра — традиционные российско-индийские учения, они проводятся уже много лет, и это типовой формат взаимодействия российского и индийского флотов, рассказал «Известиям» научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник.

Они важны с учетом наших интересов в регионе, где мы стараемся взаимодействовать со многими странами, — пояснил он. — А кроме того, в контексте наших двусторонних отношений, имеющих длительную историю. Совместные российско-индийские учения — наработанная традиция. С учетом активного использования индийским флотом кораблей и подлодок российской постройки такие маневры закладывают фундамент для сотрудничества на будущее. И это позволяет в дальнейшем рассчитывать на то, что мы будем оставаться важным стратегическим партнером Индии, в том числе в области военно-технического сотрудничества.

Как проходит поход кораблей Тихоокеанского флота

Маневры с ВМС Индии станут очередными в серии учений, в которых принимает участие отряд кораблей Тихоокеанского флота во время своего похода по южным морям. В феврале он принял участие в мероприятиях в Индонезии. Основные события происходили в акватории пролива Бадунг и на острове Бали. В маневрах также участвовали военные нескольких десятков других стран, в том числе США, Китая, Японии, Франции, Индии, Великобритании и др. Главной целью учений заявлялось повышение оперативной совместимости между военно-морскими силами разных стран в области ликвидации последствий стихийных бедствий и других гуманитарных операций.

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Фото: ТАСС/Ирина Полина

В начале марта в северной части Индийского океана прошло учение «Морской пояс безопасности – 2025» с участием кораблей России, Ирана и Китая. Корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга» представляли российскую сторону.

Экипажи отработали задачи по освобождению захваченных судов, по поиску и спасению на море, а также провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

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В маневрах принимают участие корабли России, Ирана и Китая

Целями заявлялись обеспечение морской безопасности, противодействие пиратству и терроризму на море, а также охрана морских коммуникаций.

От КНР в учении были задействованы два боевых корабля и одно судно комплексного снабжения. Иран выставил на маневры 16 боевых кораблей и катеров, два судна обеспечения и два вертолета.

А на прошлой неделе прошли совместные маневры отряда Тихоокеанского флота с ВМС Пакистана. Их провели в формате PASSEX (passing exercise, тренировка по прохождению). Это стандарт военно-морских маневров между двумя флотами, в ходе которых проверяется связь и взаимодействие между ними в военной обстановке или при оказании гуманитарной помощи.

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