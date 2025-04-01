Российский военнослужащий одолел боевика ВСУ и взял его в плен

Боец из Якутии, механик-водитель танка Т-80 Максим Григорьев с позывным Макс одолел боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рукопашной схватке и взял его в плен. Об этом во вторник, 1 апреля, сообщили в Минобороны России.

В ходе выполнения задачи по освобождению населенного пункта Скудное в Донецкой Народной Республике (ДНР) экипаж танка Т-80 наехал на мину противника. В результате танковая бригада группировки «Восток» приняла решение укрыться от атаки ВСУ в ближайшей лесополосе.

Когда бойцы рассредоточились, чтобы минимизировать риски, механик-водитель направился к полуразрушенному зданию.

«В здании <…> там ситуация такая получилась: я искал место, где спрятаться от дронов, посмотреть карту, определиться с местом отхода. А там, в нише, сидел украинский наблюдатель из ВСУ», — поделился своими воспоминаниями российский военнослужащий.

По словам Григорьева, противник, вооруженный автоматом, взял его на прицел. Однако после равнодушного ответа командования по рации самостоятельно принимать решение боец ВСУ позволил механику-водителю уйти. Но Григорьев догадался, что ему всё же собираются выстрелить в спину.

«Когда услышал дважды щелчок затвора, понял: автомат заклинило. Это был единственный шанс», — рассказал военнослужащий ВС РФ.

Так, он отвлек внимание украинского боевика броском камня, а затем вступил с ним в рукопашную схватку и обезвредил его. Затем побежденный боец ВСУ был доставлен в распоряжение российских войск.

Накануне, 31 марта, Министерство обороны России сообщило о подвигах российских военнослужащих, совершенных в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Там отметили действия рядового Даниила Ковалева, который в составе подразделения выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от ВСУ.

Ковалев в ходе наступательных действий обнаружил хорошо замаскированный опорный пункт противника на подступах к поселку, скрытно пробрался во фланг украинских боевиков и внезапно для врага ворвался на вражескую позицию, уничтожив часть боевиков.