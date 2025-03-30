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В МИДе объяснили механизм создания временных администраций под эгидой ООН

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Временные администрации под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН) уже создавались ранее, поэтому Россия или посредники сторон после переговоров могут подать такой запрос в международную организацию. Об этом 30 марта рассказал ТАСС директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

Дипломат напомнил слова президента России Владимира Путина, что практика создания временных администраций под эгидой ООН уже проводилась в Камбодже, Восточном Тиморе, в Восточной Славонии, Бараньи и Западном Среме.

«Оговорюсь, что какой-либо единый механизм создания таких администраций формально в ООН не закреплен. Если исходить из исторического опыта, то передача территорий обычно предполагала несколько этапов и требовала соблюдения ряда условий», — заявил Логвинов.

По его словам, первым условием будет являться договоренность сторон напрямую или через посредников о передаче ООН необходимых полномочий. После чего последует обращение в международную организацию в виде письма либо от одной стороны, либо от всех сторон конфликта, либо от посредников в адрес председателя Совета Безопасности ООН или его генерального секретаря с просьбой о создании временной международной администрации.

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Логвинов, выступая 27 марта на Международном научно-дипломатическом конгрессе, заявил о необходимости отказа Запада от расшатывания устоев ООН. По его словам, западные страны навязывают миру свои правила, не обеспечивая равноправного участия стран мирового большинства. В ответ на это Россия продолжит усилия по укреплению международного права и роли ООН.

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