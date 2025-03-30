NBC News сообщил о падении небольшого самолета на жилой дом в штате Миннесота
В американском штате Миннесота небольшой самолет упал на жилой дом в Бруклин-Парке, в результате происшествия возник пожар. Об этом 29 марта сообщил телеканал NBC News.
«В субботу днем небольшой самолет врезался в жилой дом в Бруклин-Парке, штат Миннесота, в результате чего погибли все находившиеся на борту люди и возник пожар», — говорится в сообщении телеканала.
Как добавили в NBC News, ссылаясь на слова начальника пожарной охраны Бруклин-Парка Шона Конвэя, пока не ясно, сколько человек было на борту. Причина крушения самолета расследуется.
При этом уточняется, что все жильцы дома благополучно покинули здание.
В США в округе Ланкастер, штат Пенсильвания, 9 марта упал и разбился небольшой легкомоторный пассажирский самолет. Уточнялось, что на борту воздушного судна Beechcraft Bonanza находилось пять человек. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что расследует этот инцидент.