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NBC News сообщил о падении небольшого самолета на жилой дом в штате Миннесота

NBC News: небольшой самолет упал на дом в штате Миннесота, есть погибшие
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Фото: NBC News
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В американском штате Миннесота небольшой самолет упал на жилой дом в Бруклин-Парке, в результате происшествия возник пожар. Об этом 29 марта сообщил телеканал NBC News.

«В субботу днем ​​небольшой самолет врезался в жилой дом в Бруклин-Парке, штат Миннесота, в результате чего погибли все находившиеся на борту люди и возник пожар», — говорится в сообщении телеканала.

Как добавили в NBC News, ссылаясь на слова начальника пожарной охраны Бруклин-Парка Шона Конвэя, пока не ясно, сколько человек было на борту. Причина крушения самолета расследуется.

При этом уточняется, что все жильцы дома благополучно покинули здание.

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В США в округе Ланкастер, штат Пенсильвания, 9 марта упал и разбился небольшой легкомоторный пассажирский самолет. Уточнялось, что на борту воздушного судна Beechcraft Bonanza находилось пять человек. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что расследует этот инцидент.

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