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Снайперы группировки войск «Север» сорвали ротацию ВСУ в зоне спецоперации

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Фото: Министерство обороны РФ
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Снайперы 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» сорвали ротацию подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении. Об этом 30 марта сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские снайперы группировки войск «Север» в режиме «свободной охоты» скрытно уничтожают особо важные цели, живую силу противника, поддерживают боевую работу российских штурмовых, мотострелковых и танковых подразделений в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Получив задания, снайперские пары выдвигаются в район выполнения задачи. Их целями являются живая сила, автомобили и легкая бронетехника.

Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ обнаружили маршрут ротации противника и подвоз боеприпасов на вражеские позиции на харьковском направлении, вскрыли маршрут движения противника, наблюдая за передвижением украинских боевиков, чтобы вычислить, с каким интервалом проводится переход по тропе и поднос боеприпасов на позиции. Проведя расчеты параметров для точного выстрела, военнослужащие уничтожили вражескую группу.

«Мы ведем разведку путем наблюдения, корректируем огонь артиллерии по выявленным целям, уничтожаем наиболее важные цели противника. Это офицерский состав, поражаем огневые точки, минометные расчеты, пулеметные точки, ну и всегда в готовности поражать беспилотный летательный аппарат», — рассказал заместитель командира стрелковой роты снайперов с позывным Амбер.

Кроме того, военнослужащие снайперских подразделений работают на прикрытии штурмовых подразделений, наблюдают за передвижением боевиков, проводят разведку, вычисляют огневые позиции противника и участвуют в антиснайперских и противодиверсионных мероприятиях, прикрывают расчеты станковых гранатометов АГС, ведущих беглый огонь по вражеским позициям, корректируемый и направляемый снайпером-наблюдателем. Они могут работать свободными охотниками, разведчиками и корректировщиками, а также останавливать продвижение бронетехники и живой силы противника.

При этом в боевой работе военнослужащие ВС РФ используют различные снайперские винтовки, поражая цели, находящиеся даже за стенами зданий. Военнослужащие используют тепловизионные накидки и дульные тормозы-компенсаторы закрытого типа, которые рассеивают звук выстрела и гасят вспышку. Также снайперам помогают современные прицелы, которые позволяют повысить эффективность стрельбы в несколько раз за счет большего увеличения, измерения дальности до цели и точного дальномера, сообщили в ведомстве.

Целевой указатель: разработана снайперская винтовка со сменными стволами
Новаторский комплекс уже начал поступать в зону СВО

Военнослужащие расчета БПЛА 1-й Славянской бригады группировки войск «Центр» 28 марта рассказали «Известиям» об использовании беспилотника Supercam S350 для аэрофотосъемки и видеомониторинга целей украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Благодаря дрону-разведчику российские бойцы оперативно выявляют технику ВСУ.

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