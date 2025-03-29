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В Польше прошли протесты предпринимателей против закрытых границ с Белоруссией

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Фото: Polskie Radio Bialystok/Sylwia Krassowska
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В центре польского города Белосток предприниматели, которые ведут бизнес на границе с Белоруссией, вышли на протесты в связи с пограничной ситуацией в регионе. Об этом 29 марта сообщила радиостанция Polskie Radio Bialystok.

Уточняется, что в демонстрации, организованной Польским предпринимательским союзом «Единый Восток», приняли участие около 100 человек. Они пытались донести до властей, что их бизнес несет убытки из-за последствий закрытия два года назад погранпунктов на границе с Белоруссией.

«Участники акции прошли по улицам Белостока, назвав шествие траурным, а свою акцию — похоронами экономики Подляшья. Они несли два символических гроба: один с надписью «Подляское хозяйство», другой с некрологом «Подляское хозяйство трагически погибло 10 февраля 2023 года». Это дата закрытия пограничного перехода с Беларусью в Бобровниках», — говорится в публикации.

Как сообщила одна из организаторов протеста Эвелина Грыгатович-Шимовская, основываясь на данных статистического управления за январь 2025 года, розничные продажи в провинции снизились на 5,4%.

«Это означает, что по сравнению с 2024 годом подляские предприниматели реализовали товаров на 972 млн злотых меньше», — сказала она.

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18 марта сообщалось, что пограничная служба Польши прибегает к чрезмерному использованию силы по отношению к мигрантам на границе с Белоруссией. Польские пограничники избивают искателей убежища, стреляют по ним резиновыми пулями, раздевают их догола и спускают на них собак.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 16 января, предложил Польше закрыть все пункты пропуска на границе с Белоруссией. По его словам, Минск ничего не поставляет Варшаве. Он указал, что не будет «с петлей на шее» защищать от мигрантов Польшу, которая обременяет народ Белоруссии санкционными мерами.

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