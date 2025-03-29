В минобороны Украины анонсировали создание в стране космических войск

В министерстве обороны Украины создали управление космической политики, которое будет способствовать формированию космический войск. Об этом 29 марта сообщила замминистра обороны страны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Помимо этого, управление организует взаимодействие государственных и частных компаний, а также ученых с силами обороны.

«У нас есть закон о космической деятельности, который говорит, что минобороны должно формировать политику в сфере военного космоса. Это не только закупка инновационных решений у инженеров, <...> но и еще создание космических войск», — приводит ее слова украинский телеканал «Общественное».

Она добавила, что ведомство намерено стать основным заказчиком на Украине космической техники, продуктов и услуг. До 2030 года Украина планирует иметь национальные спутники для оборонных целей, а также систему оповещений о воздушных тревогах и контроля космического пространства, заявила Черногоренко.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля заявил, что страна создаст свой военный альянс, если не сможет вступить в НАТО. Он отметил, что самостоятельно реализовать такой проект Украина не сможет, для этого нужно будет обеспечить «финансирование, контингенты и оборонное производство». Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, в свою очередь, выразил уверенность, что создание Украиной аналога НАТО нереально.