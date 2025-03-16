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Мусорная акция: создание космических «уборщиков» может обернуться гонкой вооружений

Такие аппараты легко превратить в противоспутниковые средства
Фото: Global Look Press/John Pulsipher
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Группа экспертов из России, США и Китая предложили ООН проект по уборке космического мусора и обмену информацией в этой области. Сейчас разработка орбитальных «дворников» ведется в нескольких странах, есть свои проекты и у частных компаний. Опасность в том, что их никто не контролирует, а аппараты-уборщики можно превратить в противоспутниковые боевые станции. Какие страны занимаются разработкой такой техники, что она собой представляет и как избежать «мусорной» гонки вооружения в космосе — в материале «Известий».

Мусор на орбите

Обсуждение перспективной программы состоится на международной конференции по космическому мусору под эгидой ООН. Она будет проходить летом 2025 года. При налаживании совместного сотрудничества в этом вопросе на основе взаимного доверия возможна сначала экспериментальная, а следом и промышленная международная программа по сбору и ликвидации орбитальных объектов.

В ежеквартальном отчете NASA Orbital Debris Quarterly News, который был опубликован в феврале этого года, сообщается, что на околоземной орбите отслеживается 29 228 фрагментов аппаратов искусственного происхождения. Это на 570 больше, чем три месяца назад — количество мусора растет прямо пропорционально активности человечества в космическом пространстве.

Захват космического мусора
Фото: Getty Images/MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Что собой представляет современный мусор на орбите Земли? 13 373 объекта — это космические аппараты в разных стадиях своего существования — сюда включены и активные работающие ныне аппараты и уже прекратившие свою деятельность. 15 855 объектов — это отработавшие ступени ракет-носителей и элементы их конструкций, которые остались летать вокруг Земли.

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Национальная принадлежность и происхождение мусора, конечно, разные. Самый большой источник загрязнения — США, в их «активе» 13 592 объекта. На втором месте — Российская Федерация, в том числе и наследие Советского Союза, — 6879 объектов. Далее следуют Китай (5547 объектов), Великобритания (718 объектов), Франция (631 объект), Япония (306), Индия (191), Европейское космическое агентство (128), а также ряд других стран.

Космический мусор
Фото: Getty Images/CHRISTOPH BURGSTEDT/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Проблема существует и с каждым годом становится всё более актуальной. Мусор отслеживается, но его наличие на орбите создает дополнительные сложности для действующих космических объектов и тем более для пилотируемой космонавтики. Было множество ситуаций, когда, например, Международной космической станции приходилось совершать маневры для уклонения от подобных объектов.

К чему может привести столкновение с подобным мусором? При встречных курсах космических объектов на низкой орбите скорость столкновения может составить до 14 км/с. Даже объект с минимальной массой в десятки граммов при такой скорости столкновения может оставить в обшивке аппарата огромную пробоину — всё равно как мощный бронебойный снаряд. И потому человечеству рано или поздно нужно будет решать эту проблему.

Отечественная разработка

В России недавно разработали тестовый образец первого многоразового аппарата для сбора, транспортировки и утилизации мусора на орбите. Ранее «Известия» писали, что устройство способно делать это с большой точностью и, что самое важное, без риска образования новых фрагментов. Кроме того, новый транспортер способен перемещать любые объекты в космосе. В том числе и спутники между орбитами — это позволит продлить сроки их эксплуатации.

Разработка
Фото: VT Empire

«Мусорщик» собирает космические обломки сетью. При обнаружении подлежащих утилизации фрагментов модули расстыковываются и растягивают сеть, в которую попадает мусор. Один из модулей возвращается на Землю, при этом обломки сжигаются в атмосфере.

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Сейчас ведется подготовка к первому тестовому запуску аппарата в космос. Проект находится на ранней стадии развития, сообщили «Известиям» в компании-разработчике VT Empire.

Зарубежные проекты

Работы над аналогичными проектами ведут и национальные организации, и компании самых разных стран и часто без какого-либо международного сотрудничества и, соответственно, контроля. И вот тут можно вспомнить про смежные области применения космических технологий.

Для решения задач удаления с орбиты лишних объектов необходимо обладать технологиями их поиска и идентификации. Но самое важное — обладать космическими аппаратами, которые могли бы сближаться с другими спутниками и либо сводить их с орбиты, либо собирать для утилизации.

Инженеры
Фото: Global Look Press/Carmen Jaspersen

И для решения вопросов противоспутниковой обороны точно так же необходимо выполнить обнаружение и идентификацию объекта на орбите, а следом произвести либо его поражение — перехват, — либо нарушить его функционирование.

Таким образом, любые манипуляции и действия по поиску и инспекции объектов на орбите могут лечь в основу создания комплекса противоспутникового оружия. И вполне вероятно, что такие работы уже ведутся странами из космического клуба.

В конце февраля этого года искусственный спутник ADRAS-J японской компании Astroscale Japan Inc. успешно приблизился примерно на 15 м к крупному космическому объекту пока еще японского же происхождения — к отработавшей верхней ступени японской ракеты-носителя Н-2А. Была выполнена фото- и видеосъемка.

Основатель и генеральный директор японского космического предприятия Astroscale Holdings Мицунобу Окада рассказывает о следующей миссии компании ADRAS-J
Фото: Global Look Press/Yoshio Tsunoda

Конечно, при таких расстояниях возможна детальная инспекция любого космического объекта. Далее обнаруженный объект можно либо свести с орбиты, дав ему тормозной импульс, либо нарушить его функционирование любым подходящим способом. То есть до создания высокоточного противоспутникового оружия даже на уровне коммерческих компаний рукой подать.

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Осенью 2024 года NASA заключило контракт с компанией Starfish Space на разработку программы Small Spacecraft Propulsion and Inspection Capability (SSPICY), в рамках которой планируется создание малогабаритных космических аппаратов для инспектирования и обслуживания ИСЗ на орбите Земли. В том числе с целью дальнейшей утилизации. Запуск первых подобных аппаратов планируется на конец 2026 года.

Спутник
Фото: NASA

И это лишь отдельные примеры подобных программ. Риски использования технологий двойного назначения заставляют вспомнить о международном сотрудничестве и международном же контроле подобных работ. Так как слишком велика вероятность того, что в рамках мирного противомусорного проекта будет разработано и пройдет испытания настоящее противоспутниковое оружие.

И здесь важно своевременно поднять вопрос о налаживании механизма международного контроля за подобными разработками. В интересах общего развития цивилизации на Земле.

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