Реклама
Прямой эфир
Общество
Легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на трассе в Вологодской области
Происшествия
В Нижнем Новгороде сгорел рейсовый автобус
Мир
Четыре человека погибли в результате наводнения на границе США и Мексики
Мир
Гуцул назвала свой арест ударом по всей Гагаузии
Общество
В Петербурге задержали мужчину с человеческими останками в продуктовой тележке
Мир
Экс-советник президента США предупредил Трампа об угрозе тюремного заключения
Армия
Замминистра обороны РФ Булыга поздравил Военную академию МТО со 125-летием
Мир
Врачи из России дистанционно следят за состоянием пострадавшей в Египте девочки
Мир
Более 100 российских спасателей прибыли в Мьянму для оказания помощи
Мир
Сийярто указал на важность договоренностей между РФ и США для Украины
Мир
Армия Израиля заявила о начале новой операции в секторе Газа
Общество
Роспотребнадзор взял под контроль сообщения о неизвестном вирусе
Мир
СМИ сообщили об увольнениях сотрудников Йеля и Гарварда под давлением Трампа
Мир
В Дании заявили о планах закупить сотни морских мин для усиления обороноспособности
Армия
В Минобороны заявили о наращивании ВСУ количества атак на энергоинфраструктуру РФ
Мир
Экс-посол Украины заявил о проигрыше Киева и Вашингтона на переговорах в Эр-Рияде
Мир
СМИ узнали о подписании Хегсетом документа о сокращении штата минобороны США

Замминистра обороны РФ Булыга поздравил Военную академию МТО со 125-летием

0
EN
Фото: Министерство обороны РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В преддверии Дня образования Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулева заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Андрей Булыга 29 марта поздравил коллектив со 125-летием учебного заведения.

Генерал-полковник Булыга передал слова поздравления от имени министра обороны РФ Андрея Белоусова и членов коллегии Минобороны России, пожелал офицерскому, преподавательскому составу и курсантам академии настойчивости, профессиональных успехов и достойного служения стране.

«Ваш труд, преданность делу и стремление к совершенству делают академию уникальной и уважаемой в военном сообществе. Желаю вам дальнейших успехов в обучении и воспитании новых поколений офицеров. Пусть впереди будет много новых свершений и достижений», — сказал он.

Заместитель главы российского военного ведомства вручил Военной академии вымпел министра обороны Российской Федерации за мужество, воинскую доблесть и высокую боевую выучку, а также государственные и ведомственные награды особо отличившимся военнослужащим и преподавателям.

Советник президента РФ Игорь Левитин передал поздравление от верховного главнокомандующего ВС РФ, в котором Владимир Путин отметил заслуги выпускников академии и высокий уровень подготовки специалистов материально-технического обеспечения, а также большой вклад в проведение специальной военной операции.

Наступательная инициатива: главные победы российской армии в зоне СВО за год
Вооруженные силы РФ перешли к атакующим действиям и освободили стратегически важные города в ДНР

Ранее, 22 марта, движение «Зов народа» предложило наградить 10-летнего жителя Курской области Сергея Щеглова, который, рискуя жизнью, вел скрытую борьбу с украинскими формированиями, фиксируя их зверства и передавая ценнейшие сведения российским войскам, медалью «За мужество». По словам председателя движения, поступок Щеглова можно считать символом несокрушимости русского духа, даже в самом юном его проявлении.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025