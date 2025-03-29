В Нижнем Новгороде сгорел рейсовый автобус
Пассажирский автобус загорелся на улице Ларина в Нижнем Новгороде, пассажиры смогли выбраться самостоятельно. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.
«Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств инцидента с пассажирским автобусом в Нижнем Новгороде. Прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства об оказании услуг, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования», — сообщили в Telegram-канале ведомства.
Пассажиры эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.
24 марта во Владивостоке 21 автомобиль сгорел в пожаре на автостоянке. Погибших и пострадавших не было.