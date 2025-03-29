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Футболисты московского «Динамо» обыграли «Оренбург» в матче РПЛ

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Московское «Динамо» одержало победу над «Оренбургом» со счетом 5:1 в домашнем матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщили на сайте лиги 29 марта.

Полузащитник Хорхе Карраскаль открыл счет на 38-й минуте и забил второй мяч через три минуты. Он впервые в РПЛ отметился дублем.

Также среди игроков «Динамо» забили гол Бителло, Луис Чавес и Виктор Окишор, «Оренбург» ответил мячом Саида Сахархизана.

«В турнирной таблице «Динамо», набравшее 42 очка, сместило с четвертого места «Локомотив», а «Оренбург» остался на 16-й позиции с 11 баллами», — говорится в сообщении.

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Ранее, 15 марта, футбольная команда «Локомотив» обыграла московское «Динамо» в домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги. По итогам игры «Локомотив» поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице, набрав 40 очков. «Динамо», до этого не уступавшее никому на протяжении девяти встреч, с 39 баллами заняло пятое место.

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