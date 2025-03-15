Футболисты «Локомотива» обыграли «Динамо» со счетом 2:1 в матче РПЛ

Столичная футбольная команда «Локомотив» обыграла московское «Динамо» в домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 15 марта в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей по голу забили нападающий Дмитрий Воробьев (38-я минута) и защитник Александр Сильянов (75-я), а у команды соперников отличился нападающий Артур Гомес (45). В начале второго тайма игрока «Локомотива» Сергея Пиняева из-за травмы заменил Владислав Сарвели.

По итогам матча «Локомотив» поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице, набрав 40 очков. «Динамо», до этого не уступавшее никому на протяжении девяти встреч, с 39 баллами заняло пятое место.

В следующем туре «Локомотив» 28 марта в гостях сыграет с самарскими «Крыльями Советов», а на следующий день «Динамо» примет дома «Оренбург».

9 марта московский «Спартак» проиграл казанскому «Рубину» в матче 20-го тура РПЛ со счетом 1:2. У хозяев отличился нападающий Мирлинд Даку — он оформил дубль, забив на 7-й и 28-й минутах. У москвичей мяч забил аргентинский полузащитник Эсекьель Барко, реализовавший пенальти на 42-й минуте.