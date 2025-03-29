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СМИ предрекли крах виноделия в Европе из-за пошлин Трампа

Bloomberg: пошлины Трампа могут разрушить отрасль виноделия в Европе
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Фото: TASS/AP/Daniel Cole
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Пошлины в 200%, которые президент США Дональд Трамп угрожает ввести на европейское вино, могут окончательно разрушить эту отрасль в регионе. Об этом 28 марта сообщило агентство Bloomberg.

«Когда президент Дональд Трамп объявил о своей угрозе введения пошлин в 200% на европейское вино, производители уже боролись с долгосрочным спадом потребления, настолько серьезным, что Франция начала платить фермерам за выкорчевывание виноградных лоз», — говорится в материале.

По информации агентства, хранилища крупнейших компаний по производству вина всё еще заполнены прошлогодней продукцией, в то время как новый урожай винограда скоро появится. Лишней продукции настолько много, что часть вина, возможно, придется перегонять в дезинфицирующее средство для рук.

«Наш следующий урожай уже на подходе, а наши чаны всё еще полны [вина]», — заявил президент кооператива виноделов на юге Франции Филипп Жюльен.

По его словам, чаны должны начать опустошаться не позднее июля, но «теперь, когда у покупателей достаточно вина, они говорят подождать».

Как пишет Bloomberg, штрафные санкции Трампа парализуют больную отрасль. Производители вина пребывают в растерянности, не зная, насколько негативно на них повлияют новые пошлины на самом деле и насколько возрастут их расходы. Если в их резервуарах не окажется места для нового вина, им придется нести огромные расходы на транспортировку и хранение части старого вина в другом месте.

«Торговые потрясения происходят на фоне глобального переизбытка вина, несмотря на спад производства до 60-летнего минимума в 2024 году, при этом спрос падает еще быстрее», — пишет Bloomberg.

В октябре Франция получила €120 млн от Европейского союза (ЕС) для компенсации фермерам за уничтожение виноградников. Опасаясь начала торговой войны после победы Трампа на президентских выборах, многие производители по всей Европе поспешили отправить как можно больше продукции в США.

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Ранее, 13 марта, Трамп заявил, что если Евросоюз не отменит пошлины на виски, то США введут 200-процентные пошлины на алкогольную продукцию, поступающую из Франции и других стран ЕС.

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