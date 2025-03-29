Пять человек пострадали в результате атаки ВСУ на Горловку в ДНР
Пять человек получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 29 марта сообщил мэр города Иван Приходько.
«Количество раненных обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до пяти», — написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, снаряд ВСУ попал в кровлю многоквартирного дома, в результате чего здание получило повреждения, добавил Приходько.
При атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ на легковой автомобиль в Центрально-Городском районе Горловки 27 марта пострадали три мирных жителя. Также были повреждены два гражданских автомобиля.