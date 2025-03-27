Три мирных жителя пострадали в результате атак боевиков ВСУ в Горловке
При атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на легковой автомобиль в Центрально-Городском районе Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР) пострадали три мирных жителя. Об этом 27 марта сообщил глава региона Денис Пушилин.
«Три мирных жителя пострадали сегодня в результате киевской агрессии», — написал он в своем Telegram-канале.
Пушилин уточнил, что ранения средней степени тяжести получили женщина 1974 года рождения и мужчина 1970 года рождения, а также ранен мужчина 1959 года рождения вследствие применения противником ствольной артиллерии. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Кроме того, в Центрально-Городском районе Горловки повреждены два гражданских автомобиля.
«Со стороны ВФУ совершено более 10 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибра 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА», — добавил Пушилин.
Глава ДНР 26 марта сообщил, что в результате атак ВСУ на республику пострадали три мирных жителя. Так, в Никитовском районе Горловки при атаке БПЛА-камикадзе на рейсовый автобус № 2 тяжелые ранения получил водитель — мужчина 1983 года рождения. При этом в поселке Луганское был травмирован мужчина 1956 года рождения. В поселке Павловка в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса на территории кладбища пострадал мужчина 1981 года рождения. Позже, 27 марта, глава Горловки Иван Приходько заявил, что получивший ранения во время атаки ВСУ в ДНР водитель автобуса скончался.