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Три мирных жителя пострадали в результате атак боевиков ВСУ в Горловке

Пушилин: три мирных жителя пострадали в результате атак боевиков ВСУ в Горловке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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При атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на легковой автомобиль в Центрально-Городском районе Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР) пострадали три мирных жителя. Об этом 27 марта сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Три мирных жителя пострадали сегодня в результате киевской агрессии», — написал он в своем Telegram-канале.

Пушилин уточнил, что ранения средней степени тяжести получили женщина 1974 года рождения и мужчина 1970 года рождения, а также ранен мужчина 1959 года рождения вследствие применения противником ствольной артиллерии. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в Центрально-Городском районе Горловки повреждены два гражданских автомобиля.

«Со стороны ВФУ совершено более 10 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибра 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА», — добавил Пушилин.

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Глава ДНР 26 марта сообщил, что в результате атак ВСУ на республику пострадали три мирных жителя. Так, в Никитовском районе Горловки при атаке БПЛА-камикадзе на рейсовый автобус № 2 тяжелые ранения получил водитель — мужчина 1983 года рождения. При этом в поселке Луганское был травмирован мужчина 1956 года рождения. В поселке Павловка в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса на территории кладбища пострадал мужчина 1981 года рождения. Позже, 27 марта, глава Горловки Иван Приходько заявил, что получивший ранения во время атаки ВСУ в ДНР водитель автобуса скончался.

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