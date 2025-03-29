СМИ узнали об обсуждении нового соглашения о перемирии в секторе Газа

Делегации Египта и Катара проводят переговоры с радикальным движением ХАМАС и Израилем об обмене пленными и временном перемирии в секторе Газа. Об этом 28 марта сообщил телеканал Asharq.

В последние дни в Дохе делегации Египта и Катара провели несколько встреч с делегацией ХАМАС. В ходе них был сформулирован договор, который включает в себя освобождение пяти израильских заложников в обмен на ряд палестинских заключенных и прекращение огня на 50 дней в секторе Газа.

«Есть шанс достичь соглашения по этим вопросам в ближайшие дни, когда отмечаются Курбан-байрам и пасхальные праздники», — говорится в сообщении.

Ранее, 23 марта, представители Израиля предложили ХАМАС двухэтапный план по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа. По данным агентства Xinhua, начальная фаза предложения предполагает освобождение ХАМАС 11 живых заложников и тел 16 погибших.