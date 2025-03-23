Израиль предложил ХАМАС новый план по освобождению заложников

Представители Израиля предложили радикальному движению ХАМАС двухэтапный план по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом 23 марта сообщило агентство Xinhua со ссылкой на собеседников.

«Израиль через египетских посредников предложил движению ХАМАС двухэтапный план освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа. Начальная фаза предложения предполагает освобождение ХАМАС 11 живых заложников и тел 16 погибших. За этим последует 40-дневное перемирие», — сказано в публикации.

Уточняется, что в качестве второго этапа Израиль предлагает ХАМАС освободить всех оставшихся в заключении группировки пленников «одной партией». США якобы поддерживают этот план и предложение.

22 марта в ХАМАС заявили о готовности обсудить прекращение огня в Газе. Представители движения подчеркнули, что считают необходимым, чтобы Израиль соблюдал соглашение о прекращении огня, а также заявили, что движение придерживается сделки и готово проявить всю необходимую гибкость ради заключения соглашения о всеобъемлющей приостановке боевых действий в секторе Газа.

18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о возобновлении военных операций против ХАМАС в Газе. В результате израильских авиаударов пострадало более 1 тыс. человек, число погибших увеличилось до 310. Также СМИ заявили, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе.