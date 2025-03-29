В Rutube опровергли блокировку платформы в Турции
Видеохостинг Rutube не заблокирован в Турции, эта информация не соответствует действительности. Об этом 29 марта сообщили в Telegram-канале RT со ссылкой на пресс-службу платформы.
«Данная информация не соответствует действительности, Rutube в Турции работает», — говорится в сообщении.
Однако в пресс-службе уточнили, что пользователи могут сталкиваться с затруднениями в работе сервиса, которые могут быть связаны со спецификой работы турецких провайдеров, уточнила «Газета.Ru».
Ранее в СМИ отмечалось, что сайт видеохостинга не открывается в Турции, доступ якобы заблокирован у различных сотовых операторов и провайдеров домашнего интернета.
До этого, 14 декабря 2024 года, директор по безопасности RuStore Дмитрий Морев рассказал, что ограничения оплаты в российских приложениях и играх в Google Play спровоцируют новую волну мошенничества. Пользователям могут начать массово приходить сообщения с фишинговыми ссылками на оплату, уточнил он.