Экс-посол Украины заявил о проигрыше Киева и Вашингтона на переговорах в Эр-Рияде
Представители США и Украины «проиграли всухую» на прошедших в Эр-Рияде переговорах. Об этом сообщил бывший украинский заместитель министра иностранных дел Константин Елисеев.
«Мы, украинцы и американцы, в этих переговорах проиграли всухую. Я бы сказал, 5:0 в одни ворота», — сказал он в эфире украинского радио «НВ».
По словам Елисеева, Украина не смогла добиться удовлетворительных условий для своей страны в ходе обсуждений с США, добавила «Газета.Ru».
Президент США Дональд Трамп заявил 25 марта в Белом доме, что на переговорах в Эр-Рияде удалось достичь большого прогресса как с Россией, так и с Украиной. По его словам, дискуссии продвигаются положительно. Президент США также отметил, что реализация соглашения о перемирии в Черном море является наименьшей из всех проблем.