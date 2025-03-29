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Экс-посол Украины заявил о проигрыше Киева и Вашингтона на переговорах в Эр-Рияде
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Экс-посол Украины заявил о проигрыше Киева и Вашингтона на переговорах в Эр-Рияде

Экс-посол Елисеев: Украина и США всухую проиграли на переговорах
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Фото: REUTERS/Mohammed Benmansour
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Представители США и Украины «проиграли всухую» на прошедших в Эр-Рияде переговорах. Об этом сообщил бывший украинский заместитель министра иностранных дел Константин Елисеев.

«Мы, украинцы и американцы, в этих переговорах проиграли всухую. Я бы сказал, 5:0 в одни ворота», — сказал он в эфире украинского радио «НВ».

По словам Елисеева, Украина не смогла добиться удовлетворительных условий для своей страны в ходе обсуждений с США, добавила «Газета.Ru».

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Президент США Дональд Трамп заявил 25 марта в Белом доме, что на переговорах в Эр-Рияде удалось достичь большого прогресса как с Россией, так и с Украиной. По его словам, дискуссии продвигаются положительно. Президент США также отметил, что реализация соглашения о перемирии в Черном море является наименьшей из всех проблем.

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