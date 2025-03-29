СМИ узнали о требовании США к компаниям Франции отказаться от политики инклюзивности
США требуют от французских компаний отказаться от политики инклюзивности, угрожая прекращением сотрудничества. Об этом 28 марта сообщила газета Le Figaro.
По ее данным, правительство США направило письмо нескольким фирмам, в котором потребовало как можно скорее отказаться от программ разнообразия, если они хотят продолжить работу с Вашингтоном.
Согласно данным издания, французским предприятиям был предоставлен срок в пять дней для заполнения формы, в которой они должны подтвердить свое соответствие законодательству Соединенных Штатов. Это требование необходимо для принятия решений о платежах со стороны американского правительства, добавила «Газета.Ru».
В конце января президент США Дональд Трамп подписал указ о закрытии всех программ по разнообразию и инклюзивности. В феврале американская кинокомпания Paramount начала пересмотр своего подхода к разнообразию, равенству и инклюзивности среди своих сотрудников на фоне заявлений американского лидера. Кинокомпания также прекратит сбор данных о гендере и разнообразии для многих кандидатов на работу в США.