Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ узнали о требовании США к компаниям Франции отказаться от политики инклюзивности
Общество
Семь человек задержали по делу вирусной программы Mamont
Мир
Замминистра обороны РФ Фомин обсудил военное сотрудничество с руководством Мьянмы
Мир
СМИ указали на необходимость ЕС отказаться от плана по вводу войск на Украину
Мир
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 1 тыс. человек
Мир
Президент Бразилии подтвердил планы приехать на празднование Дня Победы в Москве
Мир
Глава Пентагона подвергся критике за присутствие жены на секретных встречах
Армия
ВС России освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области
Мир
Две россиянки находятся в больнице после крушения батискафа в Египте
Мир
Премьер Саксонии призвал обсудить смягчение антироссийских санкций ЕС
Мир
Стартап Маска xAI купил все акции соцсети X
Мир
WSJ узнала о желании США установить контроль над экономикой Украины
Общество
В Иркутской области спасатели откачали воду из 12 домовладений
Мир
Американец угнал грузовик и протаранил 13 машин в Калифорнии
Общество
Школьник из Москвы завоевал золотую медаль на первенстве мира по шахматам
Армия
«Ростех» передал ВКС России первую в этом году партию истребителей Су-35С
Общество
В Ингушетии арестовали экстрадированного из Египта пособника террористов

СМИ узнали о требовании США к компаниям Франции отказаться от политики инклюзивности

Le Figaro: США требуют от компаний Франции отказаться от политики инклюзивности
0
EN
Фото: REUTERS/Tom Brenner
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

США требуют от французских компаний отказаться от политики инклюзивности, угрожая прекращением сотрудничества. Об этом 28 марта сообщила газета Le Figaro.

По ее данным, правительство США направило письмо нескольким фирмам, в котором потребовало как можно скорее отказаться от программ разнообразия, если они хотят продолжить работу с Вашингтоном.

Согласно данным издания, французским предприятиям был предоставлен срок в пять дней для заполнения формы, в которой они должны подтвердить свое соответствие законодательству Соединенных Штатов. Это требование необходимо для принятия решений о платежах со стороны американского правительства, добавила «Газета.Ru».

Разнообразие отмены: почему фирмы разлюбили инклюзивность
Крупнейшие американские компании массово ликвидируют свои DEI-отделы

В конце января президент США Дональд Трамп подписал указ о закрытии всех программ по разнообразию и инклюзивности. В феврале американская кинокомпания Paramount начала пересмотр своего подхода к разнообразию, равенству и инклюзивности среди своих сотрудников на фоне заявлений американского лидера. Кинокомпания также прекратит сбор данных о гендере и разнообразии для многих кандидатов на работу в США.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025