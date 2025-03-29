Собянин рассказал о популярности московских парков

В прошлом году парки Москвы посетили свыше 177 млн раз, что стало рекордным показателем. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Секрет успеха — в многообразии площадок и насыщенной программе для детей и взрослых», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

По его словам, в прошедшем зимнем сезоне в московских парках были открыты почти полсотни катков, 85 лыжных трасс, а также более 20 горок для катания на тюбингах и ледянках.

Летом 2024 года в парках работали 13 бассейнов и 10 кинотеатров под открытым небом, также были «оборудованы специальные площадки для пикников с беседками, которые можно забронировать онлайн», сообщил Собянин.

Как сообщил мэр, предстоящим летом в московских парках планируется провести более 30 тыс. событий. Предполагается, что их гостями станут свыше 50 млн человек.

Ранее в марте Собянин сообщил, что главной темой городских фестивалей и культурной программы Москвы в этом году станет 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. По словам мэра, центральной локацией традиционно будет Поклонная гора. Различные мероприятия также пройдут в округах столицы, в парках, театрах, музеях, библиотеках и других учреждениях культуры, добавил он.