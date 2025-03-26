Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин предложил Паслеру стать врио губернатора Свердловской области
Общество
Вильфанд спрогнозировал аномально теплую и солнечную погоду в Москве в выходные
Мир
В Южной Корее 24 человека погибли в результате лесных пожаров
Армия
ВС РФ с помощью «Герань-2» ударили по месту запуска БПЛА ВСУ в Запорожской области
Авто
Госдума отклонила законопроект о скидке на штраф за неоплату парковки
Мир
Глава TotalEngines Пуянне посчитал вероятным перезапуск «Северного потока»
Общество
ГД приняла в I чтении запрет начислять проценты за просрочку по кредитам умерших
Мир
В ЮНЕСКО заявили, что следят за случаями гибели журналистов в ЛНР
Мир
Полковник ВВС Франции заявил о превосходстве России в военной технике и стратегии
Мир
Эрдоган заявил о планах Турции разработать в стране ядерный реактор и технопарк
Общество
Основателю «Русагро» Мошковичу предъявили обвинения в мошенничестве
Общество
Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью журналистов из России в зоне СВО
Спорт
«Авангард» стартовал с победы в первом раунде Кубка Гагарина
Мир
Миссия РФ в ООН указала на стремление Киева сорвать любые мирные договоренности
Мир
МИД Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов
Мир
Президент Словакии отверг отправку солдат на Украину
Экономика
ФАС усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения 
Сюжет:

Собянин назвал главную тему культурных мероприятий 2025 года в Москве

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Главной темой городских фестивалей и культурной программы Москвы в этом году станет 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, центральной локацией традиционно будет Поклонная гора. Различные мероприятия также пройдут в округах столицы, в парках, театрах, музеях, библиотеках и других учреждениях культуры.

В своем Telegram-канале мэр, говоря о культурной программе Москвы в этом году, сообщил, что летом в столице вновь пройдет фестиваль «Театральный бульвар». Это событие станет еще масштабнее, чем в предыдущие годы: будет увеличено число площадок и мероприятий.

Осенью пройдет очередная Московская неделя моды. «В этом марте в событии участвовали 186 российских и зарубежных брендов, а также порядка 140 студентов творческих вузов», — уточнил мэр.

Он также напомнил о масштабных событиях прошлого года. Так, в августе впервые прошла Московская международная неделя кино, в которой приняли участие представители почти полусотни стран. А в декабре Московская международная неделя креативных индустрий приняла представителей Бразилии, Египта, Индии, Китая, Таиланда, Турции и других стран. В рамках этого мероприятия был заключен ряд экспортных контрактов в сфере кино, анимации, видеоигр и дизайна интерьеров.

В общей сложности в прошлом году учреждения культуры Москвы посетили 235 млн раз, сообщил Собянин в другом посте. В текущем году реализация актуальных городских проектов в области культуры будет продолжена, пообещал он.

В частности, как отметил мэр, с проектом «Москва — город кино» столица «укрепляет позиции лидера отечественной киноиндустрии и центра кинопроизводства мирового уровня». В прошлом году в столичном кинокластере было снято около 120 проектов — в 2,5 раза больше, чем годом раньше, добавил градоначальник.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025