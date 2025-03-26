Собянин назвал главную тему культурных мероприятий 2025 года в Москве

Главной темой городских фестивалей и культурной программы Москвы в этом году станет 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



По его словам, центральной локацией традиционно будет Поклонная гора. Различные мероприятия также пройдут в округах столицы, в парках, театрах, музеях, библиотеках и других учреждениях культуры.



В своем Telegram-канале мэр, говоря о культурной программе Москвы в этом году, сообщил, что летом в столице вновь пройдет фестиваль «Театральный бульвар». Это событие станет еще масштабнее, чем в предыдущие годы: будет увеличено число площадок и мероприятий.

Осенью пройдет очередная Московская неделя моды. «В этом марте в событии участвовали 186 российских и зарубежных брендов, а также порядка 140 студентов творческих вузов», — уточнил мэр.

Он также напомнил о масштабных событиях прошлого года. Так, в августе впервые прошла Московская международная неделя кино, в которой приняли участие представители почти полусотни стран. А в декабре Московская международная неделя креативных индустрий приняла представителей Бразилии, Египта, Индии, Китая, Таиланда, Турции и других стран. В рамках этого мероприятия был заключен ряд экспортных контрактов в сфере кино, анимации, видеоигр и дизайна интерьеров.

В общей сложности в прошлом году учреждения культуры Москвы посетили 235 млн раз, сообщил Собянин в другом посте. В текущем году реализация актуальных городских проектов в области культуры будет продолжена, пообещал он.

В частности, как отметил мэр, с проектом «Москва — город кино» столица «укрепляет позиции лидера отечественной киноиндустрии и центра кинопроизводства мирового уровня». В прошлом году в столичном кинокластере было снято около 120 проектов — в 2,5 раза больше, чем годом раньше, добавил градоначальник.