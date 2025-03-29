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Во Франции сообщили об испуге ВСУ перед оптоволоконными дронами ВС России

Le Monde: Россия добилась успехов в применении оптоволоконных дронов против ВСУ
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) напуганы применением российских дронов на оптоволокне, которые невозможно уничтожить средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщила французская газета Le Monde.

«Русские массово выбрали использование оптоволоконных дронов. Для нас это огромная проблема, потому что средствами радиоэлектронной борьбы их невозможно остановить», — приводятся в публикации от 27 марта слова украинского боевика.

Издание отметило, что российские военные достигли больших успехов во внедрении новейших технологий на фронте. Сейчас армия России приступила к испытаниям модернизированных беспилотников «Овод», оснащенных искусственным интеллектом, отмечает «Газета.Ru».

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Полковник французских Военно-воздушных сил (ВВС) Режи Шамань 26 марта заявил о превосходстве РФ в военной технике и стратегии. По его словам, Москва имеет преимущество во всех сферах, и она должна воспользоваться ситуацией для обеспечения прочного мира.

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