Превосходство Российской Федерации сейчас можно увидеть во всех областях, в том числе в военной технике и стратегии. Об этом 26 марта заявил французский военный эксперт, полковник французских Военно-воздушных сил (ВВС) Режи Шамань.

«Превосходство России сегодня очевидно во всех областях: военной технике, тактике, стратегии», — процитировало его французское издание Stratpol.

По мнению эксперта, Россия ни при каких условиях не примет новые Минские соглашения. На данный момент Москва имеет преимущество во всех сферах, и она должна воспользоваться ситуацией для обеспечения прочного мира в Европе, соблюдая свои интересы, добавил полковник.

Он также отметил действия российской армии в Курской области. По его словам, освобождение Суджи с помощью трубы было хорошим тактическим решением.

«С украинской стороны мы видим постоянные противоречия между политическими амбициями и военной логикой: Украина зачем-то захватывает Суджу, пытается удержать <Артемовск>, хотя военной логики в этом нет. Это катастрофа. С российской стороны всё иначе — Москва добивается своих стратегических целей», — отметил Шамань.

Он также считает, что Евросоюз и НАТО рухнут изнутри из-за победы России на Украине, им суждено исчезнуть. Так, выборы, которые провели на территории Румынии, продемонстрировали слабость ЕС. Эксперт не исключил возможность того, что в ближайшие годы блок может распасться.

«Не исключено, что в ближайшие годы мы станем свидетелями распада ЕС, подобного тому, который произошел в Советском Союзе. И не исключено, что это может произойти раньше, чем многие думают», ─ добавил полковник французских ВВС.

Шамань назвал президента США Дональда Трампа в первую очередь бизнесменом, а не политиком. Согласно его мнению, существует высокая вероятность того, что Соединенные Штаты прекратят поставки оружия на Украину. Однако США будут продавать его Европе, а она уже передавать Киеву.

«В то же время я не уверен, что Трамп в конечном итоге выйдет из НАТО. Я склонен думать, что организация рухнет изнутри после фундаментального военного поражения от России», — подытожил Шамань.

Ранее, 12 февраля, кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман рассказал «Известиям» о беззащитности стран Европы без помощи США. По его мнению, Соединенные Штаты используют американского предпринимателя и главу департамента государственной эффективности США (DOGE) Илона Маска для оказания психологического давления на Европу.