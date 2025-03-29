Американец угнал грузовик и протаранил 13 машин в Калифорнии

В Калифорнии американец угнал грузовик и врезался в 13 машин, пытаясь скрыться от полиции. Об этом 28 марта сообщил телеканал CBS News.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Лонг-Бич в южной части округа Лос-Анджелес. Угнанный грузовик с платформой без бортов столкнулся с несколькими машинами во время погони и задел не менее 13 транспортных средств.

Как указано, водитель двигался со скоростью 160 км/ч.

По информации телеканала, после того, как грузовик врезался в лестницу у входа в магазин красок, водитель покинул машину и попытался скрыться. Однако через несколько минут его задержали сотрудники полиции.

В Японии 23 марта рейсовый ночной автобус слетел с дороги и врезался в дерево, в результате чего погиб водитель, 21 пассажир получил ранения. Уточнялось, что мужчина, находившийся за рулем, неоднократно совершал поездки по этому маршруту и имел стаж более 20 лет. Также у него не было выявлено каких-либо проблем со здоровьем перед отправлением автобуса.