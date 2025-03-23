В Японии в ДТП с участием автобуса погиб водитель и 21 пассажир получил ранения
В Японии рейсовый ночной автобус слетел с дороги и врезался в дерево, в результате чего погиб водитель, 21 пассажир получил ранения. Об этом в субботу, 23 марта, сообщил телеканал NHK со ссылкой на полицию.
Уточняется, что 57-летний водитель был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.
Автобус выполнял рейс между японскими префектурами Вакаяма – Сайтама, авария произошла спустя час после выезда.
Как указано, водитель неоднократно совершал поездки по этому маршруту и имел стаж более 20 лет. Также у него не было выявлено каких-либо проблем со здоровьем перед отправлением автобуса.
Накануне, 20 марта, сообщалось, что в результате ДТП с участием автобуса на Пхукете пострадали четыре туриста из России. Автобус, в котором находились 35 россиян, перевернулся, заходя в поворот на шоссе. Четверо пострадавших получили легкие травмы, одному из них потребовалась госпитализация в связи с переломом руки.