Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал WTA-1000

Теннисистки-россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер 29 марта прошли в парном разряде в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проводится в Майами в США. Об этом сообщается на официальной странице ассоциации в соцсети X (бывш. Twitter).

В полуфинале соревнований спортсменки из РФ обыграли двух китаянок У Фансыэнь и Цзян Синьюй со счетом 6:0 и 7:5 в двух сетах, передает «Спорт-Экспресс».

Игра продлилась 1 час четыре минуты, Андреева и Шнайдер реализовали шесть из семи брейк-пойнтов, один раз подали навылет и допустили одну двойную ошибку. Китайские спортсменки допустили пять двойных ошибок, реализовали два брейк-пойнта и ни разу не подали навылет.

В финале россиянок ждут испанская теннисистка Кристина Букша и японка Мию Като.

Ранее, 16 марта, Андреева победила на втором подряд турнире WTA и поднялась на третье место, набрав 2,5 тыс. очков. В финале соревнований россиянка обыграла белоруску Арину Соболенко, а потом польку Игу Швентек. При этом Андреева стала самой молодой спортсменкой за последние 40 лет, которая обыграла первую и вторую ракеток мира — теннисистка достигла этого в возрасте 17 лет и 299 дней.