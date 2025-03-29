Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ узнали о требовании США к компаниям Франции отказаться от политики инклюзивности
Общество
Семь человек задержали по делу вирусной программы Mamont
Мир
Замминистра обороны РФ Фомин обсудил военное сотрудничество с руководством Мьянмы
Мир
СМИ указали на необходимость ЕС отказаться от плана по вводу войск на Украину
Мир
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 1 тыс. человек
Мир
Президент Бразилии подтвердил планы приехать на празднование Дня Победы в Москве
Мир
Глава Пентагона подвергся критике за присутствие жены на секретных встречах
Армия
ВС России освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области
Мир
Две россиянки находятся в больнице после крушения батискафа в Египте
Мир
Премьер Саксонии призвал обсудить смягчение антироссийских санкций ЕС
Мир
Стартап Маска xAI купил все акции соцсети X
Мир
WSJ узнала о желании США установить контроль над экономикой Украины
Общество
В Иркутской области спасатели откачали воду из 12 домовладений
Мир
Американец угнал грузовик и протаранил 13 машин в Калифорнии
Общество
Школьник из Москвы завоевал золотую медаль на первенстве мира по шахматам
Армия
«Ростех» передал ВКС России первую в этом году партию истребителей Су-35С
Общество
В Ингушетии арестовали экстрадированного из Египта пособника террористов

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал WTA-1000

0
EN
Фото: REUTERS/Geoff Burke
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Теннисистки-россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер 29 марта прошли в парном разряде в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проводится в Майами в США. Об этом сообщается на официальной странице ассоциации в соцсети X (бывш. Twitter).

В полуфинале соревнований спортсменки из РФ обыграли двух китаянок У Фансыэнь и Цзян Синьюй со счетом 6:0 и 7:5 в двух сетах, передает «Спорт-Экспресс».

Игра продлилась 1 час четыре минуты, Андреева и Шнайдер реализовали шесть из семи брейк-пойнтов, один раз подали навылет и допустили одну двойную ошибку. Китайские спортсменки допустили пять двойных ошибок, реализовали два брейк-пойнта и ни разу не подали навылет.

В финале россиянок ждут испанская теннисистка Кристина Букша и японка Мию Като.

Взлетевшая ракетка: как Мирра Андреева стала победителем в Индиан-Уэллсе
Россиянка вышла на шестое место в рейтинге лучших теннисисток мира в 17 лет

Ранее, 16 марта, Андреева победила на втором подряд турнире WTA и поднялась на третье место, набрав 2,5 тыс. очков. В финале соревнований россиянка обыграла белоруску Арину Соболенко, а потом польку Игу Швентек. При этом Андреева стала самой молодой спортсменкой за последние 40 лет, которая обыграла первую и вторую ракеток мира — теннисистка достигла этого в возрасте 17 лет и 299 дней.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025