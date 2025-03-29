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Юрист напомнил об уголовной ответственности за заготовку дров без разрешения

Юрист Жаров: незаконная заготовка дров грозит уголовной ответственностью
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Заготовка дров в лесу без соответствующего разрешения грозит штрафами и даже уголовной ответственностью. Об этом 29 марта рассказал агентству «Прайм» юрист, управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров.

По словам эксперта, собирать валежник в лесу разрешено в любых объемах и в любое время года. Однако он отметил, что собирать валежник можно бесплатно и свободно при соблюдении правил конкретного субъекта РФ, которые могут ограничивать места и способы сбора. Так, необходимо ознакомиться с местными законами, поскольку в некоторых местах сбор сухих веток и деревьев запрещен. При этом нельзя использовать специализированную технику. Ручными пилами, топорами и бензопилами пользоваться при заготовке валежника разрешено.

«Наказание грозит как физическим лицам, так и юридическим, если они занимаются вырубкой сухостоя или бурелома без согласования с лесными органами», — сказал Жаров.

Он отметил, что за незаконную рубку могут привлечь по статье 8.28 КоАП («Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан») или статье 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»).

В первом случае штраф для физических лиц составляет от 4 до 5 тыс. рублей с конфискацией незаконно заготовленных ресурсов и техники. Во втором случае, если рубка была в значительном размере (ущерб более 5 тыс. рублей), то максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет и штраф 100–200 тыс. рублей. При этом за рубку в особо крупном размере (ущерб более 150 тыс. рублей) предусмотрено лишение свободы до семи лет и штраф 300–500 тыс. рублей.

«Важно, чтобы дерево имело признаки естественного отмирания: отсутствие хвои и листвы, изменение цвета древесины и прекращение сокодвижения, лежало на земле без следов спиливания или срубания», — заявил юрист.

Кроме того, забирать валежник, если дерево или его часть спилены или срублены, нельзя, поскольку это, возможно, чужое имущество и за его кражу придется ответить по закону. По словам Жарова, если участок леса арендован, то посещать его и собирать валежник закон не запрещает, но рекомендуется обсудить это с арендатором.

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Ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин 12 марта рассказал агентству «Прайм», что при сборе дров в лесу необходимо четко понимать, какое дерево является разрешенным. Он также отметил, что важно соблюдать порядок сбора валежника, чтобы не получить штраф.

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