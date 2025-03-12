Юрист предупредил о штрафах за неправильный сбор дров в лесу

При сборе валежника в лесу необходимо четко понимать, какое дерево таковым является, и соблюдать установленный порядок сбора. Об этом 12 марта рассказал агентству «Прайм» ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин.

В Лесном кодексе РФ прописано, что валежником являются лежащие на земле остатки стволов деревьев и сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ и /или образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев при их повреждении вредными организмами, буреломом и снеговалом.

Собирать валежник можно бесплатно и свободно при соблюдении правил конкретного субъекта РФ, которые могут ограничивать места и способы сбора. При несоблюдении этих правил на граждан накладывается штраф до 500 рублей, предупредил эксперт.

Найти подходящий валежник можно по признакам естественного «умирания» дерева — это опавшие листья и хвоя, изменение цвета древесины, прекращение движения сока по стволу. Дерево должно лежать на земле, не имея никаких признаков спиливания или срубания.

Валежником не является дерево, поваленное ветром или снегом, из-за чего его незаконная вырубка и сбор грозят штрафом по ст. 8.28 КоАП или ст. 260 УК РФ. В этом случае правонарушением будет считаться незаконная рубка зеленых насаждений или кража древесины, отметил юрист.

«Нарушителям-физлицам грозит штраф до 5 тыс. рублей с конфискацией незаконно изготовленных природных ресурсов и техники, которой для этого пользовались. Если речь идет о крупном и особо крупном ущербе, за который грозит лишение свободы сроком до семи лет и штраф до 500 тыс. рублей», — заключил Безделин.

11 марта адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Наталья Костина предупредила россиян, что при использовании жилого помещения для ведения бизнеса их могут оштрафовать, если их деятельность не отвечает обязательным нормам и требованиям для осуществления определенной предпринимательской деятельности в жилых домах.