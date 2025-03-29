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Названа минимальная сумма для семьи на покупку самого необходимого

Росстат: семьям в 2024 году было нужно 73,9 тыс. рублей на покупку необходимого
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Семьям в России в 2024 году при покупке только самого необходимого в среднем было нужно 73,9 тыс. рублей. Об этом 29 марта сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные проведенного Росстатом исследования.

Так, по информации ведомства, семье, проживающей в городе, требуется 74,2 тыс. рублей в месяц, а в сельской местности — 72,5 тыс. рублей. При этом сумма затрат на закрытие минимальных потребностей семей с детьми обойдется примерно в 100 тыс. рублей.

Больше всего в месяц на необходимые товары требуется многодетным семьям (114,2 тыс. рублей), а также семьям с детьми-инвалидами (101,2 тыс. рублей). Доля семей, которые легко могут позволить себе оплачивать все необходимые расходы, в прошлом году составила 34,8%. В 2022 году только 26,3% семей могли себе это позволить.

При этом с серьезными трудностями сталкиваются 5,8% домохозяйств, в то время как в 2022 года этот показатель был 9,3%. В 2022 году минимальный месячный доход, требующийся для ведения домохозяйства, составлял 67,5 тыс. рублей

Исследование Росстата проходит раз в два года и охватывает 60 тыс. домохозяйств. Оно основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих в субъектах России.

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