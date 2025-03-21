Россияне назвали идеальный размер пенсии

В России 82% людей с доходом от 200 тыс. рублей считают минимально достаточным уровнем пенсии от 45 тыс. рублей, а комфортным — от 100 тыс. рублей. Об этом 21 марта свидетельствуют данные опроса, проведенные аналитиками финансового маркетплейса «Банки.ру».

Уточняется, что в опросе приняло участие около 7 тыс. человек по всей России. Так, 28% респондентов с доходом до 30 тыс. рублей считают минимально достаточной пенсию в диапазоне 26–35 тыс. рублей, а комфортной — от 61 тыс. до 100 тыс. рублей.

Как отметил ТАСС, с увеличением дохода россияне ожидают более высоких пенсионных выплат.

В этот же день депутат Госдумы от партии КПРФ Сергей Гаврилов рассказал, что осенью 2025 года военные пенсии в России будут повышены на 4,5%. По словам парламентария, это в очередной раз приведет к росту выплат, которые в России получают военнослужащие и правоохранители на пенсии.