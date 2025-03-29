Белоусов поздравил сотрудников юрслужбы ВС РФ с профессиональным праздником

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил сотрудников и ветеранов юридической службы Вооруженных сил (ВС) РФ с профессиональным праздником. Телеграмма была распространена 29 марта пресс-службой Минобороны на официальном сайте.

«Уважаемые товарищи, поздравляю всех с профессиональным праздником! Желаю крепкого здоровья, счастья и новых достижений на благо Родины», — говорится в тексте поздравления.

Министр отметил важную роль военных юристов в обеспечении повседневной деятельности армии и флота, а также их ответственность, целеустремленность и преданность работе, которые позволяют специалистам эффективно решать поставленные перед ними задачи.

Отдельную благодарность Белоусов выразил ветеранам юридической службы, отметив их бесценный опыт и знания, которыми они делятся с молодым поколением. Министр также добавил, что сейчас особенно важно оказывать всестороннюю правовую поддержку участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 10 февраля поздравил коллег с Днем дипломатического работника. В своем обращении он напомнил, что нынешний год в дипломатическом календаре особый, так как проходит под знаком 80-летия победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне.