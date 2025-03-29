Теннисистка Дарья Касаткина сменила спортивное гражданство на австралийское

Российская теннисистка Дарья Касаткина 29 марта объявила о получении вида на жительство в Австралии и смене спортивного гражданства на австралийское.

«Австралия — это место, которое я люблю, это очень гостеприимное место, я чувствую себя здесь как дома. Я люблю бывать в Мельбурне и жду не дождусь возможности обустроить здесь свой дом. Я с гордостью сообщаю, что отныне буду представлять мою новую родину, Австралию, в моей профессиональной карьере», — говорится в сообщении в соцсети Х (бывший Twitter).

Она также выразила благодарность семье, тренерам и тем, кто поддерживал ее в профессиональном пути.

«Я всегда буду уважать и глубоко ценить свои корни, однако я счастлива начать новую главу моей карьеры и мою жизнь под австралийским флагом», — заключила спортсменка.

Теннисистка Варвара Грачева 14 марта обыграла Касаткину и вышла в четвертый круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Матч закончился со счетом 6:4, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 39 минут. В четвертом круге Грачева встретится с Еленой Рыбакиной, которая в 2018 году сменила гражданство и теперь представляет на турнире Казахстан.