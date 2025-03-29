Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
На Украине в Днепропетровске (украинское название города с 2016 года — Днепр) на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом 28 марта сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Днепре слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.
По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.
В Министерстве обороны России данные о взрывах не комментировали.
Ранее в этот день телеканал «Общественное» сообщил, что в Одессе прогремели взрывы. В Минобороны РФ данные о взрывах также не комментировали.