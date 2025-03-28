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Невролог рассказала о причинах развития эпилепсии

Невролог Проваторова: эпилепсия может появиться из-за мутации
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Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
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Главный внештатный детский эпилептолог Московской области, врач-невролог, эпилептолог, к.м.н. Мария Проваторова рассказала, что эпилепсия представляет собой разнообразную группу заболеваний со способностью мозга генерировать повторные судорожно-эпилептические приступы.

В беседе с «Радио 1» 28 марта специалист отметила, что суть эпилептического приступа — чрезмерные усиленные электрические разряды в мозге. По ее словам, пена изо рта, судороги, потеря сознания являются только одним из вариантов проявления эпилепсии. На деле они намного разнообразнее, и зависит всё от того, «насколько захвачен мозг этими патологическими разрядами». Протекать приступы могут на половине лица или проявляться в виде короткого замирания, морганий.

Для эпилепсии важную роль играет генетическая предрасположенность, не обязательно наследственность, а лишь личная мутация.

«Также это может спровоцировать повреждение мозга в результате самых разных событий — черепно-мозговой травмы, инсульта, тяжелой инфекции», — рассказала невролог.

Врач добавила, что, несмотря на краткосрочность, приступ эпилепсии несет угрозу для жизни. В результате может произойти отек мозга, что действительно опасно. Также человеку могут оказать неправильную помощь.

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25 марта врач-невролог Полина Лепилова рассказала «Известиям», что судороги в одной части тела и чувство страха являются симптомами эпилепсии. Для диагностирования эпилепсии необходимо обратиться к врачу-неврологу. Важно детально описать приступ — например, со слов очевидцев, или показать записанное ими видео припадка, а также рассказать, есть ли это заболевание у близких родственников.

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