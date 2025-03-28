Карни в разговоре с Трампом сообщил о введении Канадой ответных пошлин
Премьер-министр Канады Марк Карни в беседе с президентом США Дональдом Трампом 28 марта сообщил о введении Оттавой ответных пошлин после объявления Соединенных Штатов о тарифах, которые ожидаются 2 апреля.
«Премьер-министр сообщил президенту, что его правительство введет ответные пошлины для защиты канадских рабочих и нашей экономики после объявления дополнительных торговых мер США 2 апреля 2025 года», — говорится в заявлении, опубликованном офисом премьера.
Состоявшийся разговор стал первым для двух лидеров с тех пор, как Карни 14 марта стал премьер-министром. При этом ранее политик заявлял, что не будет разговаривать с президентом США.
The Guardian утверждает, что перед беседой с Трампом по телефону премьер-министр сообщил журналистам, что разговор станет «только началом переговоров, а не концом».
Ранее, 27 марта, премьер-министр Канады Марк Карни в ходе пресс-конференции заявил о смене экономического курса страны из-за действий Трампа. Так, страна намерена сократить свою экономическую зависимость от США. Канада также хочет перестроить экономику с учетом политики президента Соединенных Штатов.