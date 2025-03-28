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В Кирове мужчина приковал похищенного юношу к батарее и открыл по нему стрельбу

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Фото: t.me/kirovsledcom
dzen
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В Кирове местный житель похитил знакомого юношу, приковал его к батарее и открыл по нему стрельбу. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кировской области.

«Завершено расследование уголовного дела по обвинению 39-летнего местного жителя в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.126 УК РФ («Похищение») и ч. 2 ст.116.1 УК РФ («Совершение иных насильственных действий лицом, имеющим судимость за преступления, совершенные с применением насилия»)», — указано в заявлении ведомства.

Уточняется, что с 6 на 7 января фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил похитить 20-летнего юношу, чтобы его пасынок смог выяснить с ним отношения из-за девушки. Затем 39-летний мужчина отвез юношу домой и пристегнул его наручниками к батарее. После чего он несколько раз выстрелил в пострадавшего из пневматического газобаллонного пистолета.

Отмечается, что на данный момент уголовное дело направлено в суд. В свою очередь фигурант полностью признал свою вину.

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Ранее, 8 марта, официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании в Санкт-Петербурге двух мужчин, которые похитили подростка с целью вымогательства. По факту произошедшего возбудили уголовное дело в соответствии со ст. 126 УК РФ («Похищение человека»).

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