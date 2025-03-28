Опубликованы кадры удара ЦАХАЛ по дому в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала, предположительно, жилой дом в центре Бейрута. Кадры ударов 28 марта появились в распоряжении «Известий».

На кадрах атаки видно, что после взрыва дом обрушился. По улице разнеслись клубы пыли. Уточняется, что место удара Израиля находится в 1 км от офиса канала Al Mayadeen.

Ранее в этот день ЦАХАЛ сообщила, что израильские военные нанесли два мощных удара по южной окраине ливанской столицы впервые с момента вступления в силу ноябрьского соглашения о прекращении огня. В израильской армии утверждают, что здание, оказавшееся под ударом, использовалось ливанским шиитским движением «Хезболла» для хранения беспилотных летательных аппаратов.