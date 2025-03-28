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Эксперт рассказал о влиянии введения пошлин на произведенные вне США автомобили

Бабошкин: введение пошлин США на авто не приведет к полному прекращению экспорта
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Фото: Global Look Press/Cfoto
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Введение 25-процентных пошлин на импортные автомобили в США ударит по европейским автопроизводителям, но не приведет к полному прекращению экспорта, рассказал «Известиям» 28 марта руководитель направления по развитию бизнеса компании «Прайм Брокерский Сервис» Евгений Бабошкин.

«Самый важный и быстрый эффект от пошлин — подорожание европейских машин в американских дилерских салонах, что заставит большую долю потенциальных покупателей, которые прежде предпочитали «ездить на немцах», сделать выбор в пользу американского автомобиля. В этом и есть основная задумка президента США Дональда Трампа», — отметил эксперт.

По его словам, в первую очередь пострадают американские автодилеры, сотрудничающие с европейскими марками. Главным последствием станет повышение цен на автомобили в американских автосалонах, что может привести к изменению предпочтений покупателей в пользу местных брендов.

«Учитывая, что дилеры обычно закупают машины оптом, а не на условиях консигнации, именно они первыми почувствуют убытки. Однако об этом редко говорят сторонники протекционизма», — объяснил специалист.

Основной удар для европейских автопроизводителей, по его мнению, придется на 2026 год, когда дилеры начнут массово сокращать закупки из-за снижения спроса.

«Европейские компании почувствуют последствия только через год, но у них есть время для переориентации на другие рынки», — добавил эксперт.

Одним из возможных направлений для компенсации потерь может стать возвращение на российский рынок. До 2022 года его объем оценивался в €13–15 млрд в год, а уход европейских брендов привел к потере около €5 млрд.

«Если экспорт из Германии в США сократится вдвое из-за пошлин, восстановление продаж в России может стать для них логичным решением», — подытожил Бабошкин.

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Ранее, 27 марта, Трамп сообщил о введении в США 25-процентных пошлин на все легковые автомобили и грузовики, произведенные за пределами страны. Он уточнил, что данные меры вступят в силу 2 апреля и добавятся к уже существующим. Согласно оценкам Белого дома, будет собрано примерно $100 млрд ежегодных пошлин.

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